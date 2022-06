Monza: rissa a colpi di bottiglie in centro, due denunciati

03 giugno 2022 a

Milano, 3 giu.(Adnkronos) - Due uomini sono stati denunciati per aver dato vita a una rissa a colpi di bottiglie, a Monza. I fatti risalgono alla serata di domenica, quando i carabinieri della locale compagnia sono stati allertati dai alcuni cittadini che hanno segnalato una violenta lite al parco comunale di via degli Artigianelli.

Giunti sul posto, i militari hanno bloccato i due, di origine centroafricana, separandoli: uno presentava una ferita alla guancia, l'altro dei tagli sulle spalle e sulle braccia. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 che hanno prestato loro le prime cure e poi li hanno trasportati agli ospedali di Vimercate e Monza.

Dai primi accertamenti, la lite sarebbe nata per futili motivi. I due uomini sono stati denunciati a piede libero e per uno di essi è stata avanzata proposta per l'emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Monza.