L.elettorale: Letta, 'se ci sono le condizioni per cambiarla noi ci siamo'

Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Questa legge elettorale penso sia forse la peggiore che potessimo immaginare, una legge elettorale ce ha aumentato il fossato tra eletti e elettori". Lo ha detto Enrico Letta a margine di una iniziativa elettorale a Montalcino.

"Se ci sono le condizioni per cambiarla noi ci siamo. Va ricreato un rapporto più stretto tra eletti e elettori. Gli elettori devono sentirsi in grado di decidere, di scegliere i loro parlamentari e non di essere completamente esautorati come sono in gran parte oggi. Quindi da parte mia la disponibilità al confronto c'è", ha aggiunto il segretario del Pd.