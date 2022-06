Iv: Renzi, 'da quando parlo di Rdc ricominciano minacce di morte'

03 giugno 2022 a

Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Da quando ho parlato di #redditodicittadinanza hanno ricominciato con auguri e minacce di morte. Però, che diamine: il congiuntivo! Altrimenti si capisce subito di che partito siete! Si dice: spero che tu muoia. Anzi: sarebbe meglio non dirlo. Ma alla civiltà non siete abituati". Lo scrive Matteo Renzi sui suoi social pubblicando un post che ha ricevuto e in cui si legge 'spero con tutto il cuore che tu muori!'.