03 giugno 2022 a

a

a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "In molti mi chiedono che ci facciamo al governo. Starci è un atto d'amore che ci costa, non è facile ogni giorno ricevere gli insulti di Letta e Di Maio. Se la LEga ci sta è per difendere gli interessi dell'Italia". Così Matteo Salvini, a un evento a Verona a sostegno del sindaco Federico Sboarina.