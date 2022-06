03 giugno 2022 a

a

a

Roma, 3 giu (Adnkronos) - Un Draghi bis? "Lasciamo lavorare Draghi. Nel 2023 ci sono le elezioni, chi vince le elezioni governa. In Italia non è così, non si sa chi vince. Dobbiamo fare una riforma costituzionale dove chi vince governa: nella prossima legislatura il sindaco d'Italia". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24.