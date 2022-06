Covid: Iovino (M5S), 'bonus psicologico importante per contrastarne effetti'

03 giugno 2022 a

a

a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - “La pandemia ha prodotto effetti non indifferenti sulla psiche di tantissime persone, col rischio di conseguenze anche gravi sulla salute mentale dei cittadini se non curati con una terapia adeguata. A essere colpiti, in particolar modo, giovanissimi che hanno pagato condizioni di stress per la mancanza di socialità, l'impossibilità di seguire le lezioni scolastiche in presenza o di praticare attività sportive. Con il bonus psicologico, contenuto all'interno del dl Milleproroghe approvato dalla Camera, mettiamo a disposizione degli italiani, senza distinzione di età, fino a 600 euro per pagarsi lo psicologo e curare i disagi mentali procurati da due anni di emergenza pandemica”. Così il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.

“Con l'introduzione del bonus psicologico, i cittadini con reddito non superiore ai 50mila euro potranno accedere a un contributo finanziario per sostenere i costi, spesso onerosi, di sedute di psicoterapia. Lo stesso provvedimento prevede, inoltre, una quota destinata al potenziamento di strutture sanitarie pubbliche che forniscono sostegno psicologico. La lotta per debellare tutti gli effetti prodotti dal Covid è ancora lunga – conclude Iovino - e abbiamo intenzione di combatterla fino alla fine”.