Ciclismo: Dumoulin annuncia il ritiro, 'i Mondiali in Australia ultima gara da professionista'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Cari tutti, ho deciso che il 2022 sarà il mio ultimo anno come ciclista professionista". Inizia così la lunga lettera con cui il vincitore del Giro d'Italia 2017, l'olandese della Jumbo Visma Tom Dumoulin, annuncia proprio nella Giornata mondiale della bicicletta il suo ritiro dalle gare a fine stagione. "Nel 2020 ho avuto un anno veramente difficile e all'inizio del 2021 ero l'ombra di me stesso", scrive.

Dopo aver ricordato di aver aspettato i Giochi di Tokyo per 5 anni, Dumoulin racconta di aver "deciso di smettere e non intraprendere più la lenta strada del recupero al 100%, ma la mia stagione non è finita. Con molta pazienza e un allenamento graduale, sono convinto di poter tornare al massimo delle mie potenzialità sulla bici. Ma quella sarebbe una strada lunga e che necessità di molta pazienza, senza garanzie di successo. Scelgo di non intraprendere quella strada, ma di abbandonare invece il ciclismo nelle gare e di intraprendere un percorso nuovo e sconosciuto".

"Il team ed io ora faremo un piano per sfruttare al meglio gli ultimi mesi, spero che saranno ancora ricchi di tanta gioia e successo. Non vedo l'ora in particolare di essere ai Campionati del Mondo in Australia, dove desidero dare il meglio di me stesso nella cronometro per un'ultima volta. Non so ancora cosa voglio fare dopo la mia carriera di ciclista e non voglio nemmeno pensarci in questo momento. Ma so che il mio amore per la bici mi terrà sempre legato al mondo del ciclismo in un modo o nell'altro. Sono molto curioso di sapere cosa riserverà per me il futuro. Andare in bicicletta ha richiesto sangue, sudore e qualche volta lacrime, ma soprattutto è stato bellissimo e non me lo sarei perso per niente al mondo".