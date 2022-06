Basket: Pozzecco, 'rapporto con giocatori fondamentale, grazie a Petrucci per opportunità'

03 giugno 2022 a

a

a

Milano, 3 giu. - (Adnkronos) - "Ringrazio il presidente Petrucci per l'opportunità. Ci conosciamo da un po' e abbiamo un denominatore in comune, cioè la grande considerazione per la maglia azzurra. In pochi hanno sofferto come me per questi colori: sono stato escluso due volte da due competizioni da giocatore (1999 a Nantes e in Svezia nel 2003). Ho vissuto con grande sofferenza quegli episodi. Poi è arrivata la medaglia d'argento ad Atene 2004: non voglio togliere nulla ai miei compagni di allora e al ct Recalcati, ma nessuno ha goduto come me dopo un vissuto così rocambolesco". Queste le prima parole di Gianmarco Pozzecco da ct dell'Italbasket in conferenza stampa a Milano. "Non c'è nessuno che abbia il rispetto che ho io per i giocatori italiani -aggiunge il neo coach azzurro commosso-. Credo che anche per questa esperienza avrò senso di responsabilità nelle scelte dei convocati".

Pozzecco ha anche parole al miele per Meo Sacchetti, il suo predecessore. “Per tutto quello che ha fatto, può essere considerato uno dei grandi personaggi che il basket negli anni ha regalato ai tifosi". Un ringraziamento anche all'Olimpia Milano, dove ha vissuto la sua ultima esperienza da vice di Ettore Messina. "Voglio mandare un pensiero anche a Sandro Gamba, che ringrazio per avermi dato la possibilità di essere qui e a Ettore Messina, al quale sono estremamente legato e affezionato e a tutto lo staff con cui ho condiviso le ultime ore, particolarmente difficili ma belle, dal punto di vista emotivo". 'Poz' proverà a rilanciare alcuni giocatori presenti da tempo nel gruppo azzurro. Come Datome. "Spero e mi auguro che Gigi farà tutto il percorso insieme a noi. Io non ho un gran senso della diplomazia e non ho filtri: quello che dirò ai miei giocatori lo dirò a voi e se Gigi Datome darà la sua disponibilità, farà parte del gruppo. Il rapporto con i giocatori sarà fondamentale, avrò senso di responsabilità per questi colori e voglio che anche i giocatori abbiano grande senso di squadra".