Basket: Petrucci, 'Pozzecco ct ideale, scelta condivida da tutta la Federazione'

03 giugno 2022 a

a

a

Milano, 3 giu. - (Adnkronos) - "Gianmarco Pozzecco è il ct l'ideale, con lui ho un rapporto straordinario. Alle Olimpiadi, nel 2004, ero presidente del Coni, entrai in campo per festeggiare e mi sollevò. Poi l'ho sempre seguito. E' una persona onesta, esuberante, e ha allenato bene". Così il presidente della Fip Gianni Petrucci in merito alla scelta di Pozzecco come ct dell'Italbasket.

"Abbiamo tranquillizzato Gianmarco: alle spalle c'è una federazione forte e siamo tutti d'accordo con questa scelta -prosegue l'ex presidente del Coni-. Anche se poi formalmente sono io che la prendo". Infine Petrucci si toglie un sassolino dalla scarpa. "Io impongo i giocatori ai ct? Fandonie, non sono mai entrato in spogliatoio. Non sono capace di dare giudizi tecnici e lo ammetto serenamente".