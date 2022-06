Ucraina: Più Europa a congresso Alde con adesione partito Zelensky

02 giugno 2022 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - Una delegazione di Più Europa, guidata dal segretario Benedetto Della Vedova e composta da Anita Bernacchia, Elena Buratti, Gianfranco Dell'Alba, Francesco Franco, Desideria Mini, Nicoletta Parisi e Michele Usuelli, partecipa al Congresso annuale dell'Alde, il partito dei Liberali e Democratici europei, che si tiene a partire da oggi fino a sabato 4 giugno a Dublino. Nel corso dei lavori, che vedranno fra l'altro l'adesione all'Alde del partito di Zelenski “Servire il Popolo”, saranno discusse e votate -riferisce una nota- diverse mozioni, fra cui le tre presentate da Più Europa su forze armate comuni europee, politica dell'immigrazione e la promozione di coltivazioni biotecnologiche in agricoltura per far fronte alla crisi alimentare.