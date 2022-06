Ucraina, 007 Usa: "Putin ha il cancro"

02 giugno 2022 a

Washington, 2 giu. (Adnkronos) - Putin è malato. Il presidente russo si sarebbe sottoposto a un trattamento nel mese di aprile per un cancro in stadio avanzato. E' quanto scrive il Newsweek, citando fonti dell'intelligence statunitense. Da un rapporto riservato degli 007 americani emergerebbe, poi, che Putin a marzo sarebbe anche sfuggito a un attentato alla sua vita.

Gli 007 hanno riferito a Newsweek di una preoccupazione dell'intelligence per il fatto che Putin "sia sempre più paranoico", il che rende sempre più imprevedibili le conseguenze sulla guerra in Ucraina. "La sua presa sul potere è forte, ma non più assoluta - afferma uno degli alti ufficiali dell'intelligence con accesso diretto ai rapporti riservati -. Gli scontri all'interno del Cremlino non sono mai stati così intensi, tutti avvertono che la fine è vicina".

Per quanto riguarda la prossima strategia di guerra l'intelligence militare ucraina prevede, inoltre , che le "forze di occupazione russe aumenteranno gli attacchi aerei e missilistici su infrastrutture critiche" nel tentativo di cercare di occupare l'intera costa del Mar Nero fino alla Transnistria.