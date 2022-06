Shoah: Borghi (Pd), 'Lega ritiri candidata che ha offeso Segre'

02 giugno 2022 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "La Lega ha il dovere di ritirare dalla competizione elettorale la sua candidata che ha pesantemente offeso, a Duino Aurisina, una figura di indiscusso profilo morale come la senatrice Liliana Segre alla quale va tutta la nostra solidarietà. Non ci possono essere zone d'ombra o equivoci silenzi sulla materia scottante dell'antisemitismo". Lo afferma Enrico Borghi, responsabile Politiche per la Sicurezza del Pd.