Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Auguri alla Regina Elisabetta II per i 70 anni di regno. La sua saggezza e la sua presenza nel palcoscenico internazionale ne fanno uno dei pochi leader mondiali. Anche grazie a lei il Regno Unito rimane un partner strategico per l'Italia e per l'Europa". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia.