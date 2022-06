2 giugno: Ronzulli, 'onore a chi difende nostra sicurezza'

02 giugno 2022 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “In questo giorno di festa nazionale, insieme alla nascita della Repubbblica, celebriamo anche tutti coloro che da allora lavorano al servizio della democrazia, dei cittadini, dello Stato. Oltre due anni di pandemia e i venti di guerra che soffiano alle porte dell'Europa ci ricordano come la nostra sicurezza non possa essere data per scontata. E vedere sfilare, per la prima volta, il personale sanitario, che è stato in prima linea nella lotta al Covid, insieme alle Forze Armate fortifica la consapevolezza di come, davanti a qualsiasi minaccia ci siano donne e uomini sempre pronti a rimboccarsi le maniche per difendere la nostra comunità e i suoi valori. Onore a loro!”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.