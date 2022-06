2 giugno: M5S, 'affermare valori pace e solidarietà'

02 giugno 2022 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelsero con un referendum di diventare una Repubblica, la nostra Repubblica, archiviando definitivamente l'orrore della guerra e del fascismo. Oggi più che mai, di fronte agli scenari internazionali, è nostro dovere riaffermare i valori di pace e solidarietà”. Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle presenti alla parata del 2 giugno.

“Dopo una pandemia e con una guerra terribile in corso –aggiungono- è fondamentale rinnovare lo spirito di collettività e il rispetto per le nostre istituzioni democratiche, festeggiando la Repubblica che i nostri padri fondatori costruirono dalle macerie di una guerra mondiale per noi e per le future generazioni, nel rispetto della nostra Costituzione e dei valori democratici. Viva l'Italia, viva la Repubblica”.