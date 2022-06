2 giugno: Conte, 'assumere impegno solenne per dignità lavoro'

02 giugno 2022 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro'. Il monito con cui si apre la nostra Carta costituzionale non deve mai smettere di guidarci. Nel giorno della Festa della Repubblica le forze politiche e sociali di questo Paese devono assumere un impegno solenne affinché lavoro sia sinonimo di dignità: basta salari da fame, basta contratti precari, basta tirocini non retribuiti, lavoro nero e sfruttamento. Serve un impegno concreto per costruire un futuro veramente all'altezza dell'Italia". Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte.