Ucraina: Salvini, 'nella Lega non informati perchè certe scelte mia responsabilità'**

Milano, 2 giu, (Adnkronos) - "La Lega è assolutamente compatta, qualcuno ha detto che non era informato" dell'ipotesi del viaggio a Mosca, "perchè alcune scelte le prendo io, mi faccio assolutamente carico delle mie responsabilità, onori e oneri. La pace merita qualsiasi tipo di incontro, di cui tutti sapevano, l'ho dichiarato non so quante decine di volte che stavo incontrando, stavo lavorando, non sostituendomi a nessuno ma aiutando qualcuno". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Milano.