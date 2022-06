Usa: Yellen ammette, 'mi sono sbagliata su inflazione'

01 giugno 2022 a

Washington, 1 giu. (Adnkronos) - "Penso che io mi sia sbagliata nel valutare la direzione che l'inflazione avrebbe preso". Così la ministra del Tesoro americana, Janet Yellen, ammette di aver commesso un errore nel sottovalutare, lo scorso anno, i rischi di un'inflazione che sta facendo correre i prezzi negli Stati Uniti e mettendo a dura a prova la popolarità della presidenza Biden.

Nel marzo del 2021 Yellen disse che l'inflazione poneva "un piccolo rischio" e due mesi dopo ribadiva che non prevedeva che l'inflazione sarebbe "stata un problema" dopo che Joe Biden aveva firmato un pacchetto anti-Covid da 1,9 trilioni.

"Ci sono stati dei grandi e non prevedibili shock all'economia che hanno fatto salire i prezzi energetici ed alimentari - ha detto la ministra in un'intervista alla Cnn - e le interruzioni della catena di approvvigionamento hanno avuto degli affetti negativi sulla nostra economia che io allora - ha ammesso ancora - non ho compreso a pieno, ma ora lo riconosco".