Ue: Lane (Bce), 'ingresso Croazia in euro risultato notevole con guerra e pandemia'

Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - "Dal rapporto sulla convergenza pubblicato oggi arrivano buone notizie per l'Eurozona: dopo avere valutato i progressi fatti" da Zagabria "siamo contenti di affermare che la Croazia risponde a tutti i criteri necessari per l'adozione dell'euro dal 1° gennaio 2023". Lo afferma in un video messaggio il capo economista della Bce Philip Lane che parla di "un risultato notevole visto che la pandemia e la guerra in Ucraina hanno reso più difficile raggiungere i criteri di convergenza".

Ma questo risultato - aggiunge - "evidenzia l'impegno della Croazia per diventare il ventesimo membro" e questo "coincide con il ventesimo anniversario della circolazione delle banconote e delle monete in euro". "20 a 20" - spiega Lane, una circostanza che "mostra il valore dell'euro e dell'integrazione economica e monetaria in Europa".