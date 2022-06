01 giugno 2022 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Io di Salvini ho una collezione di foto, ho quella 'meglio bestia che Renzi'... Il problema per noi non è che Salvini va a Mosca, ma che poi torna. La diplomazia non è l'Interrail". Così Matteo Renzi a Metropolis su Repubblica.it.