Ucraina: Renzi, 'Salvini confonde la politica estera con l'Interrail'

01 giugno 2022 a

a

a

Roma, 1 giu (Adnkronos) - "La diplomazia è una cosa seria. Pensare di ridurla a una serie di visite mediatiche in Polonia o Russia è ridicolo. Pensavo che Salvini lo avesse capito, dopo l'esito del viaggio in Polonia. Invece, insiste a confondere la politica estera con l'Interrail". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Mi hanno chiesto: "gli italiani devono preoccuparsi se Salvini va in Russia?" Ho risposto di no, al massimo devono preoccuparsi se torna, non se va. Ma, battute a parte, la sostanza è che questo tempo esige serietà, non populismo di bassa lega", conclude il leader di Iv.