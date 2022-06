01 giugno 2022 a

Roma, 1 giu (Adnkronos) - "Deve essere chiaro, anche in vista delle comunicazioni di Draghi in Parlamento, che sul tema della pace alle condizioni di Kiev, la maggioranza deve avere una voce sola. Peraltro la politica internazionale sarà un punto determinante delle future alleanze elettorali”. Lo dice il senatore Pd Andrea Marcucci in merito alle possibili intenzioni del M5s in vista del 21 giugno.