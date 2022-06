Ucraina: Danimarca, alle urne per decidere se entrare nella Difesa europea

01 giugno 2022 a

Copenaghen, 1 giu. (Adnkronos) - La Danimarca decide oggi se entrare a far parte della Difesa dell'Unione Europea dopo 30 anni di deroga. Circa 4,3 milioni di danesi sono chiamati a partecipare a un referendum e rispondere alla domanda se la Danimarca debba essere autorizzata a partecipare in futuro alla cooperazione europea in materia di sicurezza e difesa.

I seggi elettorali sono aperti dalle 8.00 alle 20.00 e in tarda serata è atteso un risultato preliminare. I sondaggi indicano che la maggioranza dei cittadini danesi vuole sbarazzarsi dell'attuale regime speciale in materia di difesa. Nell'ultimo sondaggio prima delle elezioni, commissionato dall'emittente DR, il 44% era favorevole all'abolizione, mentre il 28% era contrario. Molti però si sono dichiarati ancora indecisi.

La maggior parte dei partiti danesi, compresi i socialdemocratici del primo ministro Mette Frederiksen, si sono espressi a favore dell'abolizione del regime speciale. L'opt-out sulla difesa - in vigore dal 1993 - implica che la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione delle decisioni e delle azioni dell'UE che hanno implicazioni in materia di difesa.