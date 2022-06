Tennis: Nadal, 'ho un problema al piede e se non trovo soluzione sarà difficile andare avanti'

01 giugno 2022 a

a

a

Parigi, 1 giu. - (Adnkronos) - "Penso che il pubblico fosse consapevole che potrebbe non vedermi tante altre volte qui e per questo mi ha trattato così bene. Sto facendo di tutto per restare al top, ma non so cosa può succedere. Ho un problema al piede e se non troviamo una soluzione, sarà difficile per me continuare a giocare. Alla fine mi godo ogni giorno senza pensare al futuro. Cercherò di trovare un rimedio all'infortunio al piede, ma ad ora non ci siamo riusciti". Così Rafael Nadal in conferenza stampa dopo il successo in 4 set su Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros. "È stata una serata speciale per me, sono emozionato e se gioco ancora è per serate come queste -prosegue il vincitore di 13 Roland Garros-. Va detto che è solo un quarto di finale, non ho vinto nulla ed adesso penso solo a giocare bene la prossima sfida, la semifinale. Sono consapevole che forse dovrei godermi il momento, ma già penso al prossimo allenamento. Sono una persona molto emotiva ed ho intenzione di concentrarmi al 100 %, proprio come ho fatto oggi". "Io e Nole ci siamo sfidati nei tornei più importanti al mondo ed è sempre speciale sfidarsi. Il fatto che stavolta ci siamo affrontati nei Quarti cambia un po' le cose ma devo ribadire che nella mia testa non c'è mai il pensiero su chi finirà la carriera con il maggior numero di Slam. Entrambi abbiamo i nostri sogni ed i nostri titoli e tutti e tre con Roger Federer stiamo facendo la storia di questo sport", conclude il 35enne spagnolo.