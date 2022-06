Sport e Salute: Cozzoli, 'In Sardegna 44mila alunni lo praticano grazie a progetto Scuola Attiva'

01 giugno 2022 a

Cagliari, 1 giu. (Adnkronos) - “Vogliamo che lo sport sia un diritto e vogliamo portarlo a tutti e ovunque, in ogni angolo del Paese. Per noi le nuove generazioni sono una priorità e hanno la massima attenzione. Grazie al progetto “Scuola Attiva Kids e Junior” in Sardegna abbiamo coinvolto 2290 classi e dato la possibilità a circa 44mila gli alunni di fare sport a scuola. Quello nella scuola è il nostro investimento più importante, e ne siamo orgogliosi”. Così ha detto Vito Cozzoli, presidente amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., in occasione della visita all'Istituto Comprensivo Porcu Satta di Quartu Sant'Elena, provincia di Cagliari, nell'ambito di “Scuola Attiva Kids e Junior”, progetto finanziato dalla Società che su scala nazionale consente ad 1,5 milioni di bambini di fare sport nelle scuole. Nel pomeriggio Cozzoli ha poi incontrato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.