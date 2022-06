Saipem: firma accordo con Kca Deutag per vendita attività Drilling Onshore

01 giugno 2022 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Saipem Spa ha firmato un accordo vincolante con Kca Deutag (Kcad) per la vendita della totalità delle sue attività di Drilling Onshore a fronte di un corrispettivo in denaro di 550 milioni di dollari oltre a una partecipazione del 10% in Kcad dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima del Drilling Onshore di Saipem. Lo comunica la società in una nota. La transazione non comporta alcun trasferimento di debiti finanziari da Saipem a Kcad.

Saipem opera con le sue attività di perforazione onshore a livello globale al di fuori dell'Italia, con particolare focalizzazione sul Medio Oriente e sulle Americhe, in 13 Paesi, con circa 4.000 persone e un portafoglio di 83 impianti di perforazione a terra di proprietà. L'attività di perforazione a terra di Saipem ha registrato ricavi per l'intero anno 2021 pari a 347 milioni di euro e un Ebitda Adjusted di 82 milioni di euro; si prevede che l'Ebitda Adjusted del Drilling Onshore rappresenti circa il 20% dell'Ebitda consolidato Adjusted di Saipem per l'intero 2022.

Kca Deutag è un'azienda leader nel settore delle perforazioni, dell'ingegneria e della tecnologia, che opera sia a terra che a mare. Gestisce circa 110 impianti di perforazione in 20 Paesi ed impiega 8.300 persone. Nell'esercizio 2021 Kcad ha registrato un fatturato consolidato di 1.196 milioni di dollari e un Ebitda Adjusted di 237 milioni di dollari. L'indebitamento netto consolidato alla fine dell'anno 2021 era di 396 milioni di dollari.

L'aggiunta delle attività Drilling Onshore di Saipem in Kcad, che è già tra i più rinomati operatori internazionali di perforazione, "porterà ulteriori opportunità di creazione di valore grazie alle sinergie operative e all'esperienza portata da Saipem; a sua volta, Saipem potrà trarre beneficio dalla sua partecipazione di minoranza nell'entità così potenziata" sottolinea la nota.

Inoltre, l'operazione "rappresenta per Saipem un ulteriore passo verso un modello di business più focalizzato e resiliente, basato sui trend di crescita dei propri mercati di riferimento, concentrando gli sforzi nel settore delle trivellazioni offshore e sostenendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di struttura di capitale e di liquidità. I proventi della transazione miglioreranno la liquidità di Saipem, riducendo l'indebitamento netto e sostenendo la realizzazione del suo piano industriale 2022-25. Il corrispettivo finale è soggetto ai consueti aggiustamenti di chiusura" si legge nella nota.

La chiusura della transazione - soggetta al completamento dello scorporo del business Drilling Onshore dal Gruppo Saipem, al completamento dell'aumento di capitale di Saipem e alle condizioni e approvazioni consuete - è prevista entro il 31 ottobre 2022 per le attività in Medio Oriente ed entro il 31 marzo 2023 per le Americhe. Nell'ambito dell'operazione, Saipem è assistita da J.P. Morgan e Lazard.