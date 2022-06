Nexi: sottoscrive accordo con Bper e Banco di Sardegna per attivita' di merchant acquiring

01 giugno 2022 a

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Nexi ha sottoscritto un accordo per la costituzione di una partnership strategica di lungo termine con Bper Banca e Banco di Sardegna da realizzarsi mediante il trasferimento dei rami aziendali aventi ad oggetto le attività di merchant acquiring e gestione Pos di Bper e Banco di Sardegna a Nexi Payments. Contestualmente Nexi acquisirà da Banco di Sardegna la partecipazione totalitaria attualmente detenuta in Numera Sistemi e Informatica previo carve‐ out da Numera stessa delle attività non relative alla gestione e assistenza Pos.

Il corrispettivo dell'Operazione è pari a 318 milioni di euro, che può aumentare in caso di pagamento di una eventuale componente differita fino a 66 milioni di euro, il cui pagamento è condizionato al raggiungimento di taluni target economici e qualitativi. Il business oggetto di conferimento ha generato nel corso del 2021 un volume transato complessivo di circa 13 miliardi di euro mediante una rete di oltre 110 mila esercenti e circa 150 mila POS.

L'operazione rappresenta una significativa evoluzione nella relazione tra Nexi e il Gruppo Bper, partner storico di Nexi, che potrà avvalersi delle soluzioni tecnologiche e dei servizi innovativi sviluppati da Nexi, mantenendo al contempo una esposizione economica al business stesso per l'intera durata dell'accordo. Risulteranno altresì valorizzate le attività relative ai sistemi di pagamento di Numera, riconoscendone il ruolo strategico quale centro di eccellenza nel territorio in cui attualmente opera. Il closing dell'Operazione è atteso per la seconda metà dell'anno ed è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Nexi è stata assistita da Mediobanca e Rothschild Co in qualità di financial advisor, da Bonelli Erede come lead counsel per gli aspetti legali dell'operazione, da Legance e da Kpmg per le attività di due diligence finanziaria e fiscale.