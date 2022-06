Musica: Luca Barbarossa in concerto a Milano, anteprima del tour che toccherà tutta Italia

01 giugno 2022 a

Milano, 1 giu.(Adnkronos) - Si intitola 'Non perderti niente' il concerto autobiografico di Luca Barbarossa che si terrà il prossimo 7 giugno a Milano, anteprima di un tour che toccherà tutta Italia. Dall'omonimo libro del cantautore romano, un racconto suonato di incontri sorprendenti, avventure inaspettate, passioni e sogni realizzati.

L'evento segna il primo appuntamento serale milanese della nuova stagione della Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, in programma all'Arena dei Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti.

Il romanzo autobiografico di Luca Barbarossa 'Non perderti niente', è stato pubblicato il 13 aprile dello scorso anno e racconta un percorso di vita fatto di incontri sorprendenti, avventure inaspettate, passioni e sogni realizzati. Il 4 settembre 2021, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, è diventato un racconto suonato, un concerto autobiografico dove la musica è la cornice di una vita dedicata in gran parte a quest'arte e alla chitarra, fedele compagna di viaggio. Quest'anno, quell'unico concerto autobiografico si moltiplica in un tour, prodotto e organizzato da Otr live, con nuovi appuntamenti estivi in giro per l'Italia.