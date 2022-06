Montagna: cacciatore cade da circa 15 metri nei boschi di Pian Formosa nel Bellunese, morto

01 giugno 2022 a

a

a

Belluno, 1 giu. - (Adnkronos) - Questa notte, verso le 3, il Soccorso alpino dell'Alpago, Belluno, è stato attivato dalla Centrale del 118, per un cacciatore che aveva perso la vita dopo essere precipitato da un'altana nei boschi sotto Pian Formosa. Si tratta di un 49enne, di Chies d'Alpago, attorno a mezzanotte aveva chiamato il cugino dicendogli che aveva ucciso un cinghiale, che sarebbe sceso, rientrato e assieme sarebbero tornati a prenderlo. Non vedendolo più arrivare, il cugino si era recato sul posto trovando il corpo esanime alla base dell'albero, da dove era caduto, non si sa se scivolato o se per un malore, da un'altezza di una quindicina di metri.

Sei soccorritori hanno scortato l'ambulanza sulla strada bianca nelle vicinanze, per poi proseguire un altro tratto in fuoristrada con a bordo personale medico e Carabinieri fin dove possibile e raggiungere infine a piedi il luogo dell'incidente. Constatato il decesso e avuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata posta sulla barella e trasportata fino alla strada, dove è stata affidata al carro funebre.