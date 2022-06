Milano: sorella Benusiglio, 'picchiata per un anno e mezzo, certa che non è suicidio'

01 giugno 2022 a

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - "Carlotta era da un anno e mezzo che veniva picchiata, ero convinta di doverla andare a prendere in ospedale per l'ennesima volta ma poi mi hanno detto 'non c'è più' e io gridavo 'lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo'. Non sapevo che quella sera erano insieme, che avessero litigato, io di quella sera non sapevo nulla ma avevo certezza, ero convinta al 100% che non si trattasse di suicidio. Poi piano piano abbiamo scoperto tutto dalle indagini".

Giorgia Benusiglio non ha dubbi che la morte della sorella Carlotta - "aveva fatto denuncia 4 volte e aveva imparato bene a nascondere le percosse ai familiari, non a me" - sia stato un omicidio e che sia giusto il processo, in corso a Milano, contro l'ex fidanzato Marco Venturi. La sentenza nei confronti dell'unico imputato per la morte della 37enne stilista è attesa per l'8 giugno.