Lavoro: Orlando, 'molti contratti da rinnovare, salari cresciuti meno di produttività'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Il Governatore Visco dice che la contrattazione é lo strumento principe per contenere l'inflazione: ricordo che ci sono lavoratori che non hanno contratti rinnovati quindi quello strumento indicato oggi non è utilizzato in molti dei comparti dell'economia" in particolare nell'ambito "dei servizi". A sottolinearlo il ministro del Lavoro Andrea Orlando ai microfoni di Radio Anch'io su Radio 1. "Devo dire che nel nostro paese i salari sono cresciuti addirittura meno della produttività" osserva ancora il ministro.