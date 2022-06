Italia-Francia: Craxi, 'Trattato Quirinale occasione per nuovo rapporto in Mediterraneo'

01 giugno 2022 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Il Trattato del Quirinale è un'occasione utile per sancire l'inizio di una nuova stagione nei rapporti bilaterali tra Italia e Francia. In questo contesto geopolitico, dove la guerra in Ucraina ha sconvolto i piani di ripresa dell'Europa, la cooperazione strutturata e bilanciata tra Roma e Parigi può essere uno strumento utile a coordinare gli sforzi sulle tematiche comuni e nelle sedi multilaterali, guardando con particolare attenzione all'area del Mediterraneo allargato". Lo ha affermato la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri di palazzo Madama, intervenendo alla Conferenza su "Le relazioni franco-italiane nel Mediterraneo e le sfide della sicurezza", organizzata dal Centro studi di Politica Internazionale.

"Tuttavia -ha continuato Craxi- per essere sinceri con noi stessi e per utilizzare un linguaggio ispirato a grande franchezza, dobbiamo dire che allo stato l'area del Mediterraneo continua ad essere più un terreno di conflitto che non di collaborazione tra gli attori europei, Francia e Italia in testa. Dalla Russia alla Turchia, passando per la Cina, senza dimenticare Qatar ed Emirati, sono queste le realtà che, con il loro protagonismo assertivo, condizionano gli scenari mediterranei, mentre i Paesi europei diventano sempre più marginali, incapaci di incidere realmente tanto sugli equilibri regionali quanto sulle vicende particolari".

"La competizione intra-europea, il conflitto tra visioni e interessi nel bacino del Mediterraneo tra Italia e Francia -ha concluso Craxi- è un dato di fatto di cui dobbiamo assolutamente prendere atto, non per recriminazioni o per immaginare e programmare improbabili rivincite, ma come punto di partenza per un nuovo e diverso approccio, necessario ancor prima che utile".