Fiere: Pazzali (Fondazione Fiera Milano), bene voucher per aiutare aziende e made in Italy

Milano, 1 giu.(Adnkronos) - "Le parole del ministro Giorgetti, pronunciate in occasione della giornata mondiale delle Fiere a Roma, danno seguito alle necessità che, insieme ai maggiori organizzatori fieristici, avevamo evidenziato durante alcuni recenti incontri. Un sistema di incentivazione, attraverso voucher, per favorire la partecipazione delle aziende alle fiere internazionali che si svolgono in Italia può essere lo strumento corretto". Lo afferma Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, commentando le dichiarazioni del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti alla Giornata mondiale delle fiere organizzata da Aefi.

"Sono sicuro -aggiunge Pazzali- che il ministro, a cui vanno i nostri ringraziamenti, saprà rendere concreta questa opportunità e troverà all'interno di tutto il Consiglio dei ministri lo stesso consenso per aiutare la nostra industry e le aziende delle filiere strategiche del nostro Paese". Il sistema fieristico Italiano -ricorda- è "leader a livello europeo ed è un partner fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle nostre aziende, soprattutto per un tessuto industriale come quello italiano, caratterizzato da pmi, che in questi due anni è stato segnato profondamente dalla pandemia. Il settore fieristico è ripartito, benché con qualche difficoltà, ma -conclude- ha bisogno di essere supportato".