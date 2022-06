Fiere: Di Maio, 'auspico maggiore interazione tra Polo dell'export e sistema fieristico'

01 giugno 2022 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Le fiere potranno svolgere un ruolo di perno e volano dei programmi di promozione integrata, grazie ai quali la Farnesina intende rafforzare la percezione all'estero del profondo legame che nel nostro Paese si instaura tra identità culturale, tecnologia, industria e territorio. Un primo esempio sarà, tra qualche giorno, l'evento 'Marmo', prima iniziativa di promozione integrata promossa dalla Farnesina di concerto con Confindustria Marmomacchine". A dirlo Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e cooperazione internazionale, intervenendo in video alla Settima Giornata mondiale delle fiere.

"In tal senso - spiega - l'auspicio che formulo è quello di una sempre maggiore interazione tra Polo dell'export e sistema fieristico, con l'obiettivo di disegnare insieme una strategia integrata di valorizzazione di beni, servizi, territori, tecnologie e tipicità italiane, che rappresentano senza dubbio la vera marcia in più del nostro sistema Paese".

"Questa integrazione - avverte - può generare un rilevante volano non solo in termini industriali, ma anche con riferimento alle ricadute per i territori, grazie al rafforzamento dei legami tra business trip e turismo esperienziale, ad esempio. Dobbiamo cercare in ogni modo di sfruttare i benefici connessi alla contingente ripresa del turismo, anche quello di natura professionale. Nuovi operatori e nuovi visitatori devono divenire uno stimolo per migliorare le performance del nostro sistema fieristico, intervenendo anche sul livello di solidità delle società, attraverso azioni di patrimonializzazione e aggregazione, e per strutturare nuove e più efficaci modalità di integrazione su base regionale con il sistema dell'"accoglienza. Occorre altresì fare uno sforzo in più per esplorare le sinergie tra reale e virtuale, con l'obiettivo di raggiungere nuovi mercati".