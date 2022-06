Elezioni: Lega, 'comizio elettorale bloccato a Genova con violenza e intimidazioni'

01 giugno 2022 a

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Nel 2022 c'è ancora chi blocca con violenza i comizi di un partito politico democratico come la Lega. Genova, medaglia d'oro al valore per la lotta contro fascismo e totalitarismo, ha subito ieri sera l'ennesimo sfregio, durante un incontro elettorale presso la Sala Cap, da parte di chi - a parole - dice di rappresentare quei valori salvo poi comportarsi come il più becero dei dittatori. Tra loro c'era persino il consigliere comunale Ceraudo del Movimento 5 Stelle. Chissà cosa dirà Conte oggi a Genova della sua performance! E il Pd come reagisce a violenze e intimidazioni? Come reagisce a un gruppo che ha bloccato il comizio di un partito democraticamente rappresentato? Speriamo che tutte le forze politiche prendano le distanze da simili atti di violenza, a partire dal Movimento 5 Stelle". Lo dicono in una nota i parlamentari della Lega Edoardo Rixi, Claudio Borghi e Alberto Bagnai.