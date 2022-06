Basket: Torneo di Melilla, azzurre in campo stasera contro la Spagna

01 giugno 2022 a

Melilla, 1 giu. - (Adnkronos) - L'Italia femminile del basket torna sul parquet per un impegno internazionale prestigioso e di alto livello, il Torneo di Melilla. L'evento, in programma nella città spagnola, prevede due partite per le Azzurre, che potranno essere seguite in diretta su Sky Sport e in streaming su Now. Si tratta di un triangolare che vedrà l'Italia di coach Lino Lardo affrontare due tra le nazionali più forti al mondo, la Spagna e il Belgio, rispettivamente al secondo e quinto posto nel ranking mondiale (al primo e al secondo in quello europeo). Sede di questo torneo, la Sports Hall Javier Ortiz Imbroda di Melilla, con primo match per l'Italia oggi alle ore 21 contro le padrone di casa della Spagna. Azzurre nuovamente sul parquet giovedì 2 giugno alle ore 20, quando affronteranno il Belgio.