Auto: Anfia, ora importante includere in incentivi anche noleggio

Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - “A maggio si riduce la variazione negativa registrata dal mercato auto, pur trovandoci ancora di fronte ad un calo a doppia cifra (-15,1%), anche grazie ad un giorno lavorativo in più (22 giorni a maggio 2022 contro i 21 di maggio 2021) " . Lo afferma Paolo Scudieri, Presidente di Anfia, commentando i dati sulle immatricolazioni del mese passato e riconoscendo che "la recente entrata in vigore, nella seconda parte del mese, degli incentivi all'acquisto delle vetture a zero e a basse emissioni ha sicuramente giocato un ruolo importante". Anche Anfia segnala come "il maggior numero di richieste si è concentrato nella fascia 61-135 g/Km di CO2, per la quale le risorse disponibili sono già in via di esaurimento, con un residuo inferiore al 25% del totale stanziato per questa categoria".

"Ribadiamo - continua Scudieri - che, per supportare adeguatamente la diffusione delle vetture elettrificate, accelerando, così, il processo di decarbonizzazione della mobilità, permane la necessità di includere nella misura il comparto del noleggio. Auspichiamo, inoltre, che venga introdotta anche una modifica nella formula di incentivazione per i veicoli commerciali leggeri, al momento interessati soltanto in riferimento alle motorizzazioni elettriche (e con vincolo della rottamazione), mentre sarebbe fondamentale non vincolare ad un'unica tecnologia le scelte d'acquisto delle imprese della logistica urbana e anche evitare di limitare l'accesso alle sole Pmi".

Infine, conclude il presidente di Anfia, "tengo a ricordare che tra il 7 e l'8 giugno è prevista la votazione nella sessione plenaria del Parlamento europeo sul pacchetto Fit for 55. Come sottolineato in occasione dell'assemblea Pubblica Anfia svoltasi ieri a Firenze, ci appelliamo agli europarlamentari italiani affinché votino tenendo conto degli interessi del proprio Paese”.