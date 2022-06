2 giugno: Milano, Festa della Repubblica a Palazzo Marino con eventi, visite e concerti

01 giugno 2022 a

Milano, 1 giu.(Adnkronos) - Milano celebra il 76esimo anniversario della Festa della Repubblica Italiana con una serie di eventi e iniziative tra il centro città e Palazzo Marino.

Si parte alle ore 10, in piazza Duomo, con la cerimonia dell'Alzabandiera alla presenza delle autorità civili e militari. Palazzo Marino aprirà le sue porte al pubblico con visite libere e guidate; nel Cortile d'Onore, alle ore 11, ci sarà la lettura della Costituzione italiana a cura delle cittadine e dei cittadini volontari del Patto di Milano della Lettura, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano, per ricordare e condividere i principi fondamentali alla base della Repubblica.

Sempre nel Cortile d'Onore, inoltre, si terranno due concerti: il primo alle 16.30 con la Banda musicale della Polizia locale, diretta dal maestro Giorgio Poli, che eseguirà brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea; il secondo alle ore 18, con la Civica Orchestra di Fiati diretta dal maestro Luca Valenti, che eseguirà musiche di Rossini, Ponchielli e Verdi.