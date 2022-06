Fondazione Open: Renzi, 'denuncerò di nuovo i giudici di Firenze'**

01 giugno 2022 a

Roma, 1 giu (Adnkronos) - "Aspetterò la sentenza della Corte Costituzionale e tornerò alla carica con una nuova denuncia. Nel frattempo, denuncerò di nuovo i giudici di Firenze per aver nuovamente fatto circolare il mio estratto conto bancario, inviandolo al Copasir, dopo che la Cassazione aveva chiesto di non trattenerlo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Se pensano di fermarmi, non mi conoscono. O, più semplicemente, non hanno letto “Il Mostro”. A proposito: secondo voi, il Pm di Genova che ha chiesto l'archiviazione dei suoi colleghi in sei giorni, a quale corrente apparteneva? Vi do un indizio: capitolo 3 del libro, cordone sanitario… che meraviglia il magico mondo delle coincidenze", aggiunge il leader di Iv.