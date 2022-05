Ucraina: Draghi, 'su petrolio tenuto conto specificità Ungheria e Repubblica Ceca'

31 maggio 2022 a

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Si è tenuto conto della situazione specifica dell'Ungheria e della Repubblica Ceca che non hanno accesso sul mare. Quindi se si interrompe il flusso di petrolio russo occorre essere sicuri che possano avere un'offerta petrolio da altri fronti. E' stata trovata una soluzione attraverso la Croazia: loro avranno esenzione" dall'embargo "per un certo periodo di tempo, in modo che si attrezzino per avere il petrolio dalla Croazia, dal Mare Adriatico e la questione è stata risolta". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.