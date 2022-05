Ucraina: Draghi, 'sminare porti ed esser certi che navi portino grano e non armi'

31 maggio 2022 a

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Bisognerà sminare i porti. Poi su chi ha messo le mina ognuno accusa l'altro, fatto sta che è pieno di mine. La Marina italiana può offrire un contributo in questo". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.

Occore che "da parte russa ci sia il permesso alle navi di arrivare e che queste navi, come ha detto Putin nella telefonata che abbiamo fatto, trasportino cibo e non armi. Occorrerà immaginare una procedura. E poi la questione più complicata: la garanzia che chiede l'Ucraina che non ci siano attacchi una vota sminati i porti".