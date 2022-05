Sport: domani presentazione Progetto 'Sport e legalità - La scuola in Cattedra'

31 maggio 2022 a

Milano, 31 mag. (Adnkronos) - Domani, alle ore 11.00, presso la Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia a Milano, alla presenza del Sottosegretario allo Sport e Grandi Eventi Sportivi di Regione Lombardia Antonio Rossi, sarà presentato il Progetto “Sport e legalità - La scuola in Cattedra” promosso dalla Regione, in collaborazione con i Gruppi Sportivi Fiamme Gialle e l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia.

Per l'occasione, testimonial d'eccezione, l'atleta delle Fiamme Gialle Andrea Cassinelli, medaglia d'argento nella staffetta mista e medaglia di bronzo nella staffetta 5000m specialità short track ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Presenti all'evento, anche due grandi ex atleti gialloverdi, l'olimpionico della marcia Ivano Brugnetti e la campionessa mondiale di canottaggio Laura Milani, entrambi attualmente in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano.