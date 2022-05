Smuraglia: Ordine avvocati Milano, 'ha messo i diritti al centro della sua vita'

31 maggio 2022 a

a

a

Milano, 31 mag. (Adnkronos) - "Un uomo che ha messo i diritti al centro della sua vita. Questo è stato Carlo Smuraglia. Avvocato per una vita fino al 2017, quando termina anche la sua esperienza straordinaria da presidente nazionale dell'Anpi. Un collega che è stato sempre in prima fila per difendere i cittadini e la libertà in tutte le sue attività professionali e istituzionali". Così il presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano Vinicio Nardo commenta la scomparsa di Smuraglia.

"Un impegno che lo ha portato ad essere presidente del Consiglio regionale della Lombardia e poi senatore e componente del Consiglio superiore della magistratura. Ma nondimeno un impegno concreto e ideale che lo ha spinto a fare della sua vita una battaglia per la memoria, quella che ha contribuito ad alimentare sempre con equilibrio e con spirito innovativo e rigenerativo da presidente nazionale di Anpi", aggiunge. "E per la strana legge del destino è mancato proprio a due giorni dalla Festa della Repubblica. Grazie Carlo Smuraglia, grazie collega. Condoglianze a tutta la sua famiglia", conclude Vinicio Nardo.