Smuraglia: Casellati, 'testimone di libertà, democrazia e giustizia'

31 maggio 2022

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “La scomparsa di Carlo Smuraglia segna una grave perdita per il cammino repubblicano dell'Italia. Dall'impegno attivo nella Resistenza all'attività forense, dall'incarico di membro del Csm al mandato di senatore, non ha mai smesso di testimoniare in prima persona l'esigenza di mettere al centro della crescita del sistema Paese gli ideali di libertà, democrazia e giustizia e dare piena attuazione al dettato costituzionale". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

"Lo ricordiamo -aggiunge- come presidente onorario dell'Anpi, dove con determinazione e umanità, coraggio e passione, è sempre stato in prima linea nella difesa della memoria storica. Alla famiglia rivolgo la mia personale vicinanza in questo momento di dolore”.