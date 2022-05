Piano isole minori, in arrivo la banda ultralarga

31 maggio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Elettra Tlc Spa è stata selezionata da Infratel Italia per la fornitura in opera di collegamenti in cavo ottico sottomarino che forniranno connettività ad altissima velocità a 21 isole italiane. Tra le isole da connettere troviamo: Pantelleria, Lampedusa, Ponza, le Tremiti, Favignana e Lipari. Questo progetto denominato 'Piano Isole Minori', il Piano del ministero dello Sviluppo economico per la realizzazione di interventi infrastrutturali legati allo sviluppo della banda ultralarga nelle isole minori del Paese, parte importante della complessiva 'Strategia Italia 2026'. Comprende 21 collegamenti per un totale di 860 chilometri di cavi sottomarini e rappresenta un investimento di 45,6 milioni di euro.

Nel corso del 2022 la nave da ricerca Urbano Monti effettuerà l'indagine marina per determinare con precisione la rotta di ciascun collegamento. L'installazione marina è prevista per il 2023 e sarà realizzata dalla nave posacavi C/S Teliri di proprietà di Elettra Tlc. Le parti di scorta dell'impianto, da utilizzarsi per la manutenzione dei collegamenti, saranno ubicate presso il Deposito Cavi Sottomarini di Catania gestito dalla Elettra Tlc, porto base della nave posacavi C/S Antonio Meucci, di proprietà della stessa Elettra Tlc, e dedicata alla manutenzione.

"Siamo molto onorati di essere stati scelti da Infratel Italia per questo progetto speciale, che contribuirà a rafforzare l'economia di 21 isole italiane e migliorare la vita quotidiana dei loro abitanti. Elettra Tlc è una società Italiana, fra le poche aziende al mondo in grado di installare e riparare cavi sottomarini sulla terra, e tutti i dipendenti dell'azienda si sentono orgogliosi e felici di poter utilizzare le proprie competenze in questa circostanza per la propria nazione, in località che ne trarranno davvero beneficio" commenta Didier Dillard, presidente ed ad di Elettra Tlc Spa. Elettra Tlc SpA è una società dedicata alle attività connesse con i rilievi marini, l'installazione e la riparazione di cavi sottomarini per telecomunicazioni in tutto il mondo, mediante la gestione di una flotta composta da due navi posacavi ed una nave da ricerca. Elettra Tlc è interamente di proprietà del Gruppo Orange.