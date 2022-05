Parma: malore per il padre del candidato sindaco Bocchi durante comizio Meloni

31 maggio 2022 a

Parma, 31 mag. (Adnkronos) - Malore per il padre del candidato sindaco di Fratelli d'Italia a Parma, Priamo Bocchi, al termine del comizio di Giorgia Meloni, presidente del partito. Mentre si avviava a concludere, la leader di Fdi ha chiesto se fosse presente un medico, quindi ha proseguito una volta accertato che i soccorsi stavano intervenendo. Concluso il comizio, ha chiamato sul palco Bocchi, che tuttavia non ha potuto prendere la parola, perchè la persona colpita dal malore era proprio suo padre. "In bocca al lupo al papà di Priamo", ha concluso così Meloni.