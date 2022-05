Milano: ex capo Volanti della questura di Milano prosciolta dall'accusa di peculato

31 maggio 2022 a

Milano, 31 mag. (Adnkronos) - Il gup di Milano Roberto Crepaldi ha prosciolto "perché il fatto non sussiste" Maria Josè Falcicchia l'ex dirigente dell'Upg, cioè della sezione Volanti della questura di Milano, dall'accusa di peculato per essersi appropriata, tra il marzo 2014 e il novembre 2018, in qualità di pubblico ufficiale, di 4mila euro, fondi di una cassa interna alimentata da donazioni di privati, dal ricavato della vendita del fotolibro 'Milano. Il blu delle Volanti' e dal ritrovamento di contanti. Il peculato era l'unica contestazione rimasta in piedi nell'ambito di una indagine più ampia sulle irregolarità nella gestione di oltre 40mila euro in favore della questura meneghina.

Oggi il giudice ha ritenuto che non si trattasse di denaro pubblico. Si chiude così, in attesa delle motivazioni, una vicenda per cui il sostituto procuratore generale Massimo Gaballo aveva avocato l'indagine e revocato la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura rappresentata dai pm Ilda Boccassini e Stefano Civardi.

"Dopo quasi 4 anni, stravolgimento di fatti, conseguenze inimmaginabili su carriere e vita privata, la Falcicchia ha trovato un giudice. Le accuse erano infondate il giudice ha cosi sentenziato. Sin dall'inizio della vicenda abbiamo chiesto rigore e riservatezza nell'analisi dei fatti e comportamenti. La storia delle persone non può essere ignorata con disinvoltura, ne essere il pretesto per accuse scorrette nei confronti di un alto dirigente dello Stato con una carriera specchiata" è il commento del difensore, l'avvocato Domenico Aiello.