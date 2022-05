ITA AIRWAYS, LA COMPAGNIA AEREA DI BANDIERA ITALIANA, SCEGLIE IL SOFTWARE DI APPROVVIGIONAMENTO BASATO SULLA IA DI GEP PER TRASFORMARE L'INTERO PROCESSO SOURCE-TO-CONTRACT PER TUTTA LA SUA SPESA DIRETTA E INDIRETTA IN TUTTA ITALIA

31 maggio 2022 a

CLARK, New Jersey, 31 maggio 2022/PRNewswire/ -- GEP®, fornitore leader di software e servizi di approvvigionamento per aziende Fortune 500 e Global 2000 in tutto il mondo, ha annunciato oggi che ITA Airways, una delle principali compagnie aeree europee che attualmente serve 45 destinazioni, dopo un'analisi competitiva ha scelto GEP SOFTWARE™, il principale software per l'approvvigionamento e la catena di fornitura del settore.

ITA Airways, completamente controllata dal Governo italiano tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze e membro dell'Alleanza SkyTeam,utilizzerà GEP SMART™ per trasformare e automatizzare l'intero processo source-to-contract (S2C), che comprende il sourcing, la gestione dei contratti e la gestione dei fornitori, per creare relazioni più strette con i fornitori in tutta Europa e generare maggiore valore per i clienti e tutte le parti interessate.

In un periodo di alti costi energetici ed elevata inflazione, GEP SOFTWARE consentirà a ITA Airways di digitalizzare gli approvvigionamenti, ottenere informazioni in tempo reale sulla sua spesa e fornire un maggior valore ai passeggeri.

GEP SOFTWARE comprende GEP SMART™, recentemente nominato il migliore software di approvvigionamento al mondo per il secondo anno consecutivo, e GEP NEXXE™, la piattaforma unificata per la catena di fornitura cloud-native di nuova generazione. Esso permette ai clienti Fortune 500 e Global 2000 di raggiungere livelli ottimali di efficienza, agilità, visibilità e intelligence di pratico utilizzo in tutte le funzioni di approvvigionamento, acquisti e catena di fornitura, eliminando al tempo stesso onerose infrastrutture e costi di supporto per ottenere il massimo ROI.

GEP SOFTWARETM fornisce pluripremiate piattaforme digitali per l'approvvigionamento digitale e la catena di fornitura, che aiutano le aziende globali a diventare più agili, resilienti, competitive e redditizie. Con interfacce elegantemente renderizzate e flussi di lavoro flessibili, GEP® offre agli utenti spazi di lavoro digitali nuovi e intuitivi che producono livelli straordinari di adozione da parte degli utenti e guadagni significativi in termini di produttività singola e dei team. I prodotti GEP sfruttano l'apprendimento automatico e il cognitive computing, dati avanzati e tecnologie semantiche, IoT, tecnologie mobili e cloud e sono progettati per integrare continuamente nuove innovazioni tecnologiche. Il software GEP si integra rapidamente e facilmente con sistemi di terze parti e legacy, come SAP, Oracle e tutti gli altri principali software ERP ed F&A. E, grazie all'eccellenza nel supporto e nell'assistenza, GEP è leader per quanto riguarda la soddisfazione e la fedeltà dei clienti. Leader in più quadranti magici di Gartner, il software cloud-native e le piattaforme aziendali digitali di GEP conquistano costantemente premi e riconoscimenti da analisti del settore, società di ricerca e media, tra cui Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders e Spend Matters. GEP SOFTWARE fa parte di GEP, con sede a Clark, New Jersey, il principale fornitore mondiale di strategie di approvvigionamento e catena di fornitura, software e servizi gestiti. Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.gepsoftware.com.

