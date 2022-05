Calcio: Cardinale ha firmato, il Milan passa da Elliott a RedBird (2)

31 maggio 2022 a

(Adnkronos) - Cardinale, fondatore e numero uno della RedBird Capital, è a Parigi e nelle prossime ore arriverà a Milano. Avrebbe in agenda, entro la fine di questa settimana, anche un incontro con gli attuali vertici dirigenziali del Milan, fra cui Paolo Maldini che nei giorni scorsi aveva fatto rumore con alcune dichiarazioni. Il passaggio di proprietà del Milan non sancirà l'addio del fondo che fa capo a Paul Singer, che resterà come socio di minoranza del club. RedBird esattamente come Elliott è un fondo di investimento. Un fondo americano privato che si autodefinisce "focalizzato sulla costruzione di società a rapido tasso di crescita con capitale flessibile e a lungo termine".

Gestisce 6 miliardi di dollari di investimenti in settori tra cui beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni, media/tecnologia e sport. RedBird ha acquistato una partecipazione di poco più del 10% nel Fenway Sports Group (FSG), proprietario del Liverpool. Un investimento per 750 milioni di dollari (come riportato da SkyNews UK). Fenway Sports Group, oltre alle azioni del Liverpool, possiede anche la squadra di baseball dei Boston Red Sox e il New England Sports Network. Attraverso la RedBird FC, piattaforma di analisi calcistica, nel liglio 2020 ha acquisito il controllo dell'85% del Tolosa (riportato in Ligue 1 nel giro di due stagioni).

Oltre alla quota di minoranza nel gruppo proprietario del Liverpool e alla quota di maggioranza del Tolosa, RedBird ha investito anche nella X Football League, lega di football di proprietà di Dwayne Johnson (una versione più spettacolare e cruda del classico football americano), oltre che nella India Dream Sport, che organizza gare di fantasy cricket (cioè una versione del fantacalcio) per milioni di appassionati indiani, e nella On Location Experiences, società che cura l'intrattenimento dietro le quinte di eventi sportivi internazionali (è legata all'NFL).