Torino, 31 mag. - (Adnkronos) - "Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica ma non erano superiori a noi". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in merito al campionato da poco concluso. "Non abbiamo mai vinto negli scontri diretti: vuol dire che qualcosa ci è mancato sotto l'aspetto caratteriale o della gestione", aggiunge il tecnico livornese a Dazn.